普通重機牌號上網競標 8888、6666大熱門
〔記者蔡淑媛／台中報導〕夢幻車牌號碼8888、6666、9999等是許多車主的最愛，以往僅小客貨車和大型重機開放競標，現在普通重型機車也開放網路標牌，台中市監理站後天（26日）首度進行普重機近6500面車牌上網標牌，包括連號、順號、雙雙對對等熱門號碼，預期將掀起競標熱潮。
台中市監理站開放車牌MLL0001至9999及MLC部分車牌號碼，扣除有4的號碼後，分別有6560個及25個車號，其中4個號碼全數相同者，如8888列為第一級熱門車號，招標底價3000元；第二級是兩對相同（後兩位號較前兩位大）或順位者如1122、5678，第三級則是車主自選號，都是2000元起跳。
台中市監理站長王淵宗說，熱門車牌人人愛，像4個號碼全相同的8888最受歡迎，取「發發發發」諧音，往年汽車競標一直是最高價，高雄一面MMM-8888標出21萬1000元高價，另外9999有「長長久久」之意，6666是「六六大順」、1111是「一路順風」、2222為勝利之意，3333是「輕輕鬆鬆」、7777是Lucky7，號碼好記又吉祥。
號碼兩對相同且要後面比前面大者，喻意雙雙對對，順位者像5678是步步高升，也有很多人愛，而車主自選號除了像個人生日、紀念日有特殊意義外，像5168（我一路發）、0857（恁爸有錢）、0800（恁爸閒閒）、5257（吾愛吾妻）、5258（吾愛吾爸）也熱門，但像2266（零零落落）、8366（破產了了）則是避之唯恐不及。
王淵宗說，現在普通重機車（51至125cc）除了國產7、8萬，也有進口車要價40萬，所以車主願意花高價買好車號，近來自選號車主愈來愈多，以往花上1000元自選號，只能順號選或是自行上網慢慢等，也不見得有好號碼，現在全數上網標牌，公正又公開，這波釋出車牌英文子MLL後兩碼相同字母，再配上熱門號，預期競標熱烈。
副站長楊永川提醒，網路標牌將於本月26日8時起至28日8時止，共3天，參加標牌得標者應於決標後24小時內，轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照；除禁領牌照、禁止跨區（如有動產擔保設定）車輛外，均可跨區標選號牌；已領牌的車輛，也可將舊車牌辦理繳銷後，重新領牌參加標牌，挑選自己喜歡的號碼，詳情可上台中市監理站網頁（http://tmv.thb.gov.tw/tct/）查詢。
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標題：普通重機牌號上網競標 8888、6666大熱門
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