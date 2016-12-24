民進黨客家部主任 計畫推客家創意料理上國宴

2016-12-24 18:04

［記者黃美珠／竹東報導］讓客家美食成為國宴上新「嬌點」！同樣都出身新竹縣的民進黨客家部主任鄭朝方、圓山飯店董事長張學舜對此都躍躍欲試，今天趁著民進黨全國不分區立委邱泰源竹東、和芎林服務處先後揭牌的歡喜場合，搶先公開這個好消息，表示將配合總統府和黨中央的想法，結合美味、美學創作客家創意料理以登上國宴餐桌。

鄭朝方說，這套客家創意美食雖還沒敲定要有多少道菜，但初步他會想要用小英總統的「浪漫台3線」發展計畫為主軸，優先利用沿線特有的食材和味道入菜。

其中桔醬、野薑花、東方美人茶不會缺席。如果可以，希望明年國慶日之類的大型國宴場合，就可以讓所有中外嘉賓一新味蕾上的好滋味。

圓山董事長張學舜說，客家菜上國宴稍早雖然已有前例，但是他個人希望能再有更現代感、藝術感的創新，美味和美學都要兼具，所以需要大家集思廣益共同策劃，原則上圓山飯店將以地主身份全力給予協助。

不過鄭朝方、張學舜也都強調，國宴的相關準備一切都還要尊重總統府和黨部的意思，目前前述想法還在腦力激盪中，今天因立委邱泰源在竹東、芎林的服務處揭牌正式運作，是個讓人歡喜的場合，所以他們忍不住搶先跟新竹縣的鄉親分享。