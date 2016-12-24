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繼紫色河川後又有汙染？王浩宇貼出「藍色多瑙河」

桃園市議員王浩宇貼出一張照片，圖中河川竟呈現極為不自然的藍色。（圖擷取自王浩宇臉書）

2016-12-24  18:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園過去曾屢次發生河流被汙染成紫色的問題，今天桃園市議員王浩宇又貼出河川呈現極不自然藍色的照片，引來網友熱議。

王浩宇今天在臉書貼出一張照片，圖中的河川出現極為不自然的鮮藍色，讓他直言，「看到河川變這樣非常藍瘦，我們正處理中。」

許多網友看到後也紛紛留言，「藍色多瑙河耶...」、「傻眼！」、「太誇張，要好好嚴懲！」也有網友質疑，「有工廠偷排放廢水吧...」

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