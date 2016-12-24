路線圖抄襲？高捷：參考東京地鐵設計畫法

2016-12-24 17:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網路藝術家「零號出口」質疑高雄捷運最近推出的《高捷少女》城市行銷圖，涉嫌抄襲他去年發布的高雄捷運路線圖；高捷公司則澄清，是委請設計師設計，參考東京地鐵的設計畫法。

網路藝術家「零號出口」稍早在臉書粉絲專頁發文，質疑高雄捷運最近推出的《高捷少女》城市行銷圖，涉嫌抄襲他去年發布的高雄捷運路線圖。「零號出口」痛批：「作品就這樣被人不費吹灰之力且明目張膽拿去使用，這口氣我真的吞不下去」。

「零號出口」批說，捷運公司事先完全沒有詢問過他，「高捷再怎麼沒錢，有必要省設計費嗎？」

高捷公司於今天傍晚澄清說，這是委請設計師設計的，設計師回覆說，是參考東京地鐵的設計畫法（以線條、大站，以及東西南北的方向設計），以現有的車站做設計。

高捷公司強調，路網圖長的都很像，「零號出口」的畫法也是參考東京地鐵的方式繪製，高捷委請的設計師，本身也有出日本旅遊書，書籍內也有繪製東京地鐵路網圖。

高捷公司說， 因為高捷只有紅、橘兩線，所以才會雷同。