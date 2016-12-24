太空包需求大 屏東林管處擬適度砍伐相思樹林

2016-12-24 17:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東林管處轄下的南台灣數萬公頃人工林，擁有數量可觀的相思樹，它是生產菇類介質太空包的上等材料，林管處已著手清查轄區林業資源，將適度開放伐林，挹注國庫。

屏東林管處作業課指出，國內菇蕈產業興盛，栽培介質太空包需求量日增，雜木混充的太空包產能，遠不如純相思樹材質的太空包，造成相思樹價格水漲船高，每公噸已飆破3千元，現在連相思樹都被會盜伐。

作業課表示，日治時期結束後，過度被砍伐的台灣山林，進行大規模造林運動，並採取禁伐政策，經過數十年的保護，目前人工林的密度普遍偏高，須適度疏伐，屏東林管處在南台灣擁有數量可觀的相思樹林，它不如寒帶林樹種長壽，大約4、50年後，會因老化或染病而凋零，此時正是活化相思樹資源的有利時機。

永在林業生產合作社經理林家鼎表示，台灣菇蕈產業每年所需要的介質太空包超過5億包，帶來商機，也浮現環保隱憂，為避免大量被棄置的太空包衍生污染，該合作社已發展出連包膜都可一併製成安全生質燃料的資源再生產品。