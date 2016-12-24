下週另一波東北季風增強 跨年夜下探16度

中央氣象局今發布最新一週天氣預報，其中31日跨年夜的氣溫在東北季風影響下，台南以北下探16、17度，北部、東北部可能將有局部短暫雨。（圖擷自氣象局網站）

2016-12-24 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今發布最新一週天氣預報，其中31日跨年夜的氣溫在東北季風影響下，台南以北下探16、17度，北部、東北部可能將有局部短暫雨。

據氣象局指出，下週一東北季風雖會減弱，西半部高溫將來到28、29度，但緊接著下週二到下週四就會有另一波東北季風增強，有機會成為大陸冷氣團等級，其中北台灣低溫下探14度，中南部、花東則是降到16到18度，桃園以北、宜蘭、南台灣會有較明顯降雨，降雨程度有待後續觀察。

到了週五、週六（30、31日）水氣會較為減少，氣溫稍微回升，台南以北低溫都介於16到17度間，台南以南、花東低溫也只有18、19度，金門、連江則是指有13、14度。