耶誕見愛心 創世斗六院獲贈洗衣機 華山基金會待捐款

2016-12-24 17:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕歲末年終，各弱勢團體需求湧現，創世斗六院洗衣機經常故障，鴻宜機構特地捐贈一台工業用洗衣機，作為植物人耶誕禮物；另廣生堂燕窩斗六店開幕，開幕期間購買指定商品，即捐款華山基金會。

創世斗六院院長張曉蓉表示，植物人躺在病床上，24小時與床單、被單、枕頭套接觸，因此要徹底清潔衣物，才能保護他們的皮膚健康，很感謝鴻宜機構認同創世服務植物人的理念，捐贈洗衣機，以實際行動協助提升植物人照護的品質。

目前創世斗六院的42床都已滿床，平均每月需要13箱（500支/箱）14號抽痰包，也希望社會大眾愛心捐輸，寒冬送暖，愛心專線05-5377855。

從事營建業的鴻宜機構董事長龔坤奇表示，做建築、蓋房子，就是希望提供民眾遮風擋雨的地方，創世是弱勢植物人的家，很感謝有機會可以為他們添置設備，讓他們的家更加舒適。

廣生堂燕窩斗六店今天開幕，抱著「買健康做公益」的理念，凡開幕期間消費指定商品，就捐款給華山基金會，作為關懷弱勢獨老的經費，另也送出數組燕窩給華山基金會，將轉送給體質較差或有類重症的獨老。