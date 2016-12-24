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未否決學生納粹提案 班導師自責

2016-12-24  17:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕光復中學納粹遊行事件持續延燒，導師表示當初變裝主題最早曾建議做阿拉伯，但學生有不同意見，因此學生以提議並投票的方式決定，經兩輪投票後決定做「希特勒」

在提議時，導師即不斷告知孩子，此議題非常爭議，是否真的要做？但最後表決結果，最高票仍為「希特勒」，導師最後選擇尊重孩子們意願，導師表示這點是她最失職的地方，當時應該立即否決的。

導師表示，目前孩子對於以色列、德國針對納粹表達抗議，心中其實很懊悔，也認為這件事情並非導師一人的問題、亦非學校的問題，是班上共同決定的問題。

只是，因為網路訊息快速流通，孩子們受到網路上言語壓力極大，有些孩子已告知導師，週一很有可能不會去學校上課，因此導師希望各界、媒體能理解孩子所面臨到的恐懼。

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標題：未否決學生納粹提案 班導師自責


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