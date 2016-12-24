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對面學生看過來 文青都愛這款耶誕樹

2016-12-24  16:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕哇！彰化師範大學的耶誕樹，完全走文青風，就用學生族最愛的塑膠布桌墊，化身為耶誕樹，跟大學校園好搭哦！

彰化師大每年都會布置耶誕樹，今年由彰師大美術系統籌，由大3學生施仲益負責設計，再與同學一起布置。

施仲益說，校園的耶誕樹有固定的三角椎鐵架，他原本想設計具有流水的透明感，希望能夠在傳統的耶誕樹創造光影空間，最後選擇用塑膠布，經過裁切與設計，來做為整棵耶誕樹的主角，再透過LED燈來展現光影變化。

「這款耶誕樹也太來強了！」不少民眾來到彰師大，才發現耶誕樹的創意無窮，看似塑膠布，卻是學生最愛的桌墊，喚起塵封多時的校園記憶！

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  • 彰化師大今年的耶誕樹，選用的材質別出心裁，不少民眾讚嘆耶誕樹的創意無窮！（記者劉曉欣攝）

    彰化師大今年的耶誕樹，選用的材質別出心裁，不少民眾讚嘆耶誕樹的創意無窮！（記者劉曉欣攝）

  • 彰化師大今年的耶誕樹，走文青風格，由裁切的塑膠布，也就是學生最愛的塑膠桌墊來當主角。（記者劉曉欣攝）

    彰化師大今年的耶誕樹，走文青風格，由裁切的塑膠布，也就是學生最愛的塑膠桌墊來當主角。（記者劉曉欣攝）

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