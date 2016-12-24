南市送驗2件日核災區蒟蒻食品 未檢出受污染

2016-12-24 16:28

〔記者王俊忠／台南報導〕南市衛生局為確認之前查獲的日本核災區食品標示製造地為群馬縣的果汁蒟蒻「生菓子（ゼリー）」，是否受到原子塵或放射能污染？抽驗2件果汁蒟蒻委由清華大學原子科學技術發展中心放射性核種分析實驗室執行檢驗（依衛福部公告訂定食品中放射性核種的檢測方法分析），其檢驗結果是未檢出！

為保障消費者權益，南市衛生局持續查核販售通路架上是否有日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣地區生產製造的食品，截至昨天累計查核109家、1726件日本食品（含複合式產品），相關核災區食品資訊，民眾可上網到衛生局『日本核災區食品稽查專區』點閱。

南市衛生局長林聖哲再提醒民眾，未經查驗的個人從國外攜入、網路購買食品、郵購與代購食品，僅能自己食用，不可上網販售或在實體店鋪販售，輸入食品應依規定申請輸入查驗，取得許可，以免觸法遭罰。

衛生局說，我國自100年3月25日起暫停受理輸入日本福島縣及其鄰近的茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等共5縣生產製造食品，若網路與通路業者販售日本其他特定9縣（青森、岩手、宮城、山形、埼玉、新瀉、山梨、長野、靜岡）的特定食品，須備齊日本官方出具雙證明（產地證明文件及輻射檢驗證明），向衛福利部食品藥物管理署申報核准，才可販售。