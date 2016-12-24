柯P學壞了！ 故意拿球猛砸辣妹

2016-12-24 16:20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席在三創生活園區舉辦的「西區翻轉、看見改變」VR／360體驗記者會，會後體驗VR（虛擬實境）籃球遊戲，中規中矩地玩了第一輪，稍微熟悉遊戲後，第二輪就開始調皮，拿了球就猛往遊戲中引導教學的辣妹臉上砸，一連砸了7、8球才開始乖乖投籃。

柯文哲表示，AR／VR（擴充實境／虛擬實境）為新興產業，而台灣的未來只能靠創新、創業，雖然未來是不可知的，且做了不一定會成功，但不做一定百分百失敗。柯說，他最近看了阿里巴巴創辦人馬雲的虛擬實境購物影片，看了嚇一跳，因為未來的線上購物會直接進入虛擬實境去買東西，所以未來很不可測，台灣必須發揮海洋國家的性格，要去冒險犯難，政府帶頭跑，和民間一起努力，不然這個也怕那個也怕，就只能等著滅亡而已。

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