正心仁愛健行45年 走過的路可繞行台灣2000次

2016-12-24 16:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕正心中學一年一度的仁愛健行於今天舉行，這個傳統活動已邁入第45年；幾年來累積所走過的公里數，已可繞行台灣2000次，深刻的驗證了人與人之間的愛與信賴！

「什麼活動最能讓你感受到正心的精神？」正心的學生最標準的答案可能是「仁愛健行」，「我走路，你出錢」，學生身體力行完成25公里健行，以獲得社會人士的認同，一起發揮愛心，來幫助社會上的弱勢團體；每年仁愛健行都在耶誕前夕舉辦，所以這也是最能實踐耶穌愛人精神的活動。

今年仁愛健行的贊助對象是照顧植物人的「斗六創世院」；健行路線將走湖山岩線，並首次嘗試於五個駐站點：荷堤餐廳舊址、石榴車站、梅林國小、東和國小和鎮南國小設置駐點打卡，同學們可透過打卡，將仁愛健行活動傳揚開來。