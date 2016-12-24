粉刷吊腳樓凸顯在地特色 新北社區營造秀成果
石碇志工透過彩繪後牆改善視覺效果，凸顯出吊腳樓的地方建築特色。（主辦單位提供）
〔記者翁聿煌／新北報導〕難看的傳統公寓後牆及後陽台該怎麼美化？石碇觀光發展協會的在地志工，在社區規劃師指導與城鄉局經費補助下，用油漆替後牆彩繪，達到初步成效；而瑞芳區龍山里長陳志強有感老人家無處休閒，號召志工將瑞芳高工旁的閒置坡道，改為供長者休閒的慢活步道，都充滿在地鄉土的情感與用心。
城鄉局今天舉辦「新北市社區營造成果展」，邀請十二個參與社區發展協會人員到場，以圖文展示營造成果，指導的文化大學景觀系教授許晉誌說，今年主題為「New Better Life新北安居藝齊社造」，讓許多有心社造的地方人士運用補助款，成功改造社區環境。
如來自石碇的許仁評說，石碇的「吊腳樓」是地方的建築特色，但是從建築物的後方忘去，稱差不齊的後陽台，往往是視覺最紊亂的景觀，他與在地志工，今年運用城鄉局補助的經費，開始動手為地方的公寓後陽台進行彩繪，只是簡單的色彩粉刷，就能產生很好的改善效果，他希望能繼續申請補助，同時喚起在地居民的社區營造意識，一起讓家園和環境變得更美好。
來自瑞芳的陳志強說，瑞芳的街道狹小，老人家的活動空間有限，因此他與龍安里長柯瑞和，想到將瑞芳高工旁的閒置坡道空間以運用，原本通往瑞芳神社的小徑，加以綠美化成為老人家散步休閒與眺望遠景的去處。
兩人申請經費補助，將閒置坡道的閘門美化，並改為僅供行人通行的木門入口，還將校園外牆，用青苔和白色油漆，凸顯出日治神社和大手牽小手的意象圖案，成為長者喜歡的好地方。
城鄉局長邱敬斌說，新北市啟動社區規劃師後，建構市府、民間社造團體、文史工作者、社區規劃師間，溝通協調與整合交流平台，現階段已完成十二個行政區的補助案，希望能鼓勵社區民眾與具服務熱忱的社區規劃師，一起實踐提升環境生活品質。
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