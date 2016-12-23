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來賞花囉！ 新豐永寧街竹5線花田 今年特別美

新竹縣新豐鄉永寧街（竹5線）沿線花田今年開得特別美，連日來吸引許多鄉親前往拍照！（記者廖雪茹攝）

2016-12-23  20:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉台1線、西濱公路通往新庄子的重要幹道永寧街（竹5線），農民向政府申請補助，在兩側的休耕稻田栽種綠肥，最近波斯菊和向日葵陸續綻放，令人驚艷，吸引許多鄉親前往拍照！

新豐鄉長徐茂淦說，永寧街沿線花田約有20公頃，今年冬天因為氣候溫暖，又少風雨，花開得特別好，花期約到明年元月中旬，歡迎大家來新豐走走。

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    新竹縣新豐鄉永寧街（竹5線）沿線花田今年開得特別美，連日來吸引許多鄉親前往拍照！（記者廖雪茹攝）

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