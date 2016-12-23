新北推新禮讓標章 看見隱形乘坐需求

2016-12-23 19:57

〔記者何玉華／新北報導〕今年8月發生北一女學生坐在非博愛座上未讓座遭人辱罵事件，女學生事後說明當天身體狀況不適，整起事件引起對博愛座存廢的討論，也讓外界更重視隱形乘坐需求，新北市政府邀請圖文創作者Duncan設計新禮讓識別標章，希望讓座文化更進步。

「別人的需要，我們不一定看得到！」圖文創作者Duncan說，自己通常會避開博愛座，但身邊真的有朋友因身體不適坐博愛座卻被當場訓斥的情形，因此很樂意設計讓坐新標章，有別於傳統標章以外觀識別，他以肚子痛的圖樣呈現，分男、女版，「肚子痛，不容易被發現」。

朱立倫說，讓座文化是一種美德，不是道德，是自覺性的；印象中是要頭髮白、年紀長或身障者才能坐博愛座，但頭髮白不一定年長，有些隱形需求是外觀無法看出來的，如懷孕初期的婦女，希望透過新標章的推廣，讓讓座文化更進步「不只是看外表」。

交通局表示，禮讓標章可以在公車、客運、捷運、台鐵、高鐵車站等據點取得，貼在身上明顯處，讓別人看見你的需要，進而禮讓，提倡「博愛座，人人可坐，但請記得讓給需要的人」。