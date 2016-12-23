鐵道外交！阿里山森鐵明與印度遺產鐵路結盟

阿里山森鐵與印度遺產鐵路締結姐妹鐵路活動，推出限量專屬紀念郵票、明信片與戮章。（記者王俊忠攝）

2016-12-23 19:24

〔記者王俊忠／台南報導〕玩鐵道也可以促進國民外交！在我國與聖多美普林西比日前斷交的外交艱困時刻，林務局阿里山森林鐵路將於明（24）日在嘉義與印度簽署鐵路遺產合作意向書。鐵道迷杜榮昌指出，這是阿里山森鐵與外國結盟的第3條姐妹鐵路，用鐵路國民外交拓展台灣外交空間。

據了解，與印度世界遺產鐵路締結姐妹鐵路是慶祝阿里山森鐵邁向104週年，這也是阿里山森鐵繼民國75年與日本大井川鐵道、102年4月與日本黑部峽谷鐵道結盟後所締結的國外第3條姐妹鐵路，讓國內鐵道迷興奮不已！

鍾情研究鐵道、集郵的鐵道文化研究聯誼會會長杜榮昌表示，為記錄這歷史性一刻，當天在嘉義車庫園區活動現場，嘉義郵局會開設臨時郵局與服務台，推出限量專屬紀念郵票與紀念信封、明信片，供鐵道迷蓋戳留念。

其中紀念郵票集涵蓋阿里山森鐵與首次亮相的印度3輛已登錄世界遺產的火車、鐵道，傳達阿里山森鐵之美與推動登錄世界遺產的願景，搭配首次限量推出的手繪版紀念明信片與全國唯一的紀念戳章，尚未正式問世，已在鐵道、集郵迷間造成轟動。

杜榮昌認為，阿里山森鐵深具世界遺產潛力點，不僅享譽國際，也是台灣發展觀光的要角，在當前台灣外交空間亟需大力突破、拓展之際，用觀光與文化的思維視野，將紀念郵票與郵戳寄給國際友好人士分享，也能提升台灣知名度與對外國際友誼，國人應一起努力提振台灣的正向國際能見度。