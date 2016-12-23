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千陽號再啟航 ONE PIECE特典明起台中開展

2016-12-23  19:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕海賊狂歡祭來台中囉！ONE PIECE動畫15週年特典明天起在台中文創園區開展，以兩年後「新世界」冒險元素為出發點，除熱門「魚人島」、「多雷斯羅薩」等熱點，全台獨家新場景「頓達塔王國」、「義子之酒」、「四檔魯夫變身」，要讓海賊迷驚艷。

海賊再度熱血啟航，今年初在台北松山文創園區創下17萬人次觀展紀錄，千陽號首度南下，開進台中文創園區，今天在記者會中有專業角色扮玩家化身魯夫與娜美，號召台中夥伴看展。

台中展除了「魚人島」、「龐克哈薩特」與「多雷斯羅薩」，新設全台獨家新場景「頓達塔王國」、「義子之酒」、「四檔魯夫變身」，有1比1立體公仔合照和互動穿戴道具，粉絲可穿梭各個島嶼、戴上道具，化身冒險海賊，拍到飽。

展覽也深入剖析動畫幕後製作過程，從作者的人物設定、劇情構思、聲優配音、分鏡繪製到特效製作，將日本超人氣國民動畫製作秘辛完整解密公開，另外設計航海王快問快答互動遊戲，廣納7百多集動畫劇情，精選眾多故事角色，等著粉絲來挑戰。

主辦單位表示此為為售票展，將展至4月9日。

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  • 海賊狂歡祭動畫展中，coser在千陽號下化身魯夫與娜美準備出發。（記者蔡淑媛攝）

    海賊狂歡祭動畫展中，coser在千陽號下化身魯夫與娜美準備出發。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中展獨家新場景「四檔魯夫變身」 。（記者蔡淑媛攝）

    台中展獨家新場景「四檔魯夫變身」 。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中展獨家新場景「義子之酒」 。（記者蔡淑媛攝）

    台中展獨家新場景「義子之酒」 。（記者蔡淑媛攝）

  • 粉絲在海賊展覽中與家角人物合影。（記者蔡淑媛攝）

    粉絲在海賊展覽中與家角人物合影。（記者蔡淑媛攝）

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相關關鍵字： ONE PIECE 千陽號 娜美 海賊王 航海王 魯夫
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