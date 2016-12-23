桃機主題候機室啟用 介紹台灣好玩、好吃的所在
桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕由觀光局與桃園機場免稅店合作的「台灣好行」及「食在台灣」兩大主題候機室，下午在桃園機場第二航廈D1及D2候機室正式啟用，全新布置的場地展示台灣美食及自行車景點，吸引許多國內外旅客駐足欣賞。
觀光局副局長劉喜臨在啟用儀式中表示，台灣美食包羅萬象揚名國際，一直深受國內外旅客喜愛；而號稱自行車王國的台灣不但相關產業發達，遍布全台的自行車道更能讓遊客深入景點，一窺台灣多樣化的風土人情，是推廣低碳旅遊的最佳選擇。
D1台灣好行候機室介紹台灣知名單車旅遊景點，希望國內外旅客藉由自行車旅遊充分體驗台灣之美，同時也介紹金門、馬祖及澎湖等離島特色景緻，行銷台灣成為國際知名的自行車旅遊目的地。
D2食在台灣候機室則是推廣台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，主辦單位還特別準備烤香腸和珍珠奶茶與旅客分享，外籍旅客在品嘗珍奶後驚奇不已，並表示從來沒喝過如此特別的飲料，直呼有機會來台旅遊時一定要好好體驗台灣美食。
歷時一年設計規劃的「台灣好行」及「食在台灣」主題候機室，目的在推廣台灣自行車旅遊、離島觀光及台灣多元美食特色及餐飲文化，希望藉此將台灣尚好吃、尚好玩的所在介紹給國內外旅客。
桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，候機室的小籠包造型座椅相當可愛。（記者朱沛雄攝）
桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，候機室的小籠包造型座椅相當可愛。（記者朱沛雄攝）
桃園機場第二航廈「台灣好行」主題候機室正式啟用，將台灣知名單車旅遊與離島景點介紹給國內外旅客。（記者朱沛雄攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 千陽號再啟航 ONE PIECE特典明起台中開展
- 說好的捷運呢？太平人不滿台中藍線只到干城
- 興航完成三階段資遣 資遣費提前至12月26日發放
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 連7貶 新台幣重貶1.4角收32.17元 創5個月新低
- 自由廣場》台灣不必等著挨打
- 李振昌加盟洛磯 經典賽恐退出
- 持續季線下整理 台股早盤守9100點
- 藍女議員9月時眼遭打傷 綠男議員被訴過失傷害
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 中職》兄弟新總仔超威！球員時期是重砲手（影音）
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 六都招商金額北市墊底 柯：財團還在觀望北市改革
- （影音）五月天復刻「離表」阿信搞成《鐵獅玉玲瓏》
- 中投、欣裕台附隨組織案勝訴 黨產會：法院認證沒違法違憲
- 電影慢慢聊》陸片配額是政治問題
- 1勝花掉洋基7.41億 井川慶獨盟當無薪練習生
- 越南教育官員首次訪台「台灣教育環境優良」
- 國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月
- 寒士往生 團圓飯前夕空留遺憾
- 葉俊榮：令旗到手 社會住宅全面啟動
- 袁惟仁陸元琪登記離婚 兒子竟怕被割喉
- Jolin明年8月有新歡？！被卜要結婚除非...
- 影射歐買尬董座與黑道勾結 商界王建民判賠5萬9千
- 洪秀柱強勢提早黨魁選舉時間惹議 連勝文表態質疑
- 立院三讀 加強對口腔癌危險群健康宣導
- 蔡依林3段情 雙J戀傷最大
- 監察委員巡視行政院 林全：持續改革、加強管考
- 自由廣場》外交應善用軟實力
- 好貴的筍！ 偷挖6根竹筍 男子判罰12萬
- 砍腳筋、打爆頭！ 男邀友虐殺情敵判刑確定
- 新增房貸利率 結束連16降
- 自由廣場》九二共識替北京省錢
- 雙巨頭開火 騎士連2天獵鹿
- 誆稱「開很大的公司」男卡拉OK店狂吃霸王餐被訴
- 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
- 中桃合作 林佳龍透露常與鄭文燦傳紙條...
- 醫師募玩具送病童
- 《灣生》監製被爆身分造假 他曾寫「賈彎彎」質疑
- 外長坦承：台灣參與國際組織要北京允許 否則有困難
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
標題：桃機主題候機室啟用 介紹台灣好玩、好吃的所在
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email