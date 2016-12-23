桃機主題候機室啟用 介紹台灣好玩、好吃的所在

桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，。（記者朱沛雄攝）

2016-12-23 19:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕由觀光局與桃園機場免稅店合作的「台灣好行」及「食在台灣」兩大主題候機室，下午在桃園機場第二航廈D1及D2候機室正式啟用，全新布置的場地展示台灣美食及自行車景點，吸引許多國內外旅客駐足欣賞。

觀光局副局長劉喜臨在啟用儀式中表示，台灣美食包羅萬象揚名國際，一直深受國內外旅客喜愛；而號稱自行車王國的台灣不但相關產業發達，遍布全台的自行車道更能讓遊客深入景點，一窺台灣多樣化的風土人情，是推廣低碳旅遊的最佳選擇。

D1台灣好行候機室介紹台灣知名單車旅遊景點，希望國內外旅客藉由自行車旅遊充分體驗台灣之美，同時也介紹金門、馬祖及澎湖等離島特色景緻，行銷台灣成為國際知名的自行車旅遊目的地。

D2食在台灣候機室則是推廣台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，主辦單位還特別準備烤香腸和珍珠奶茶與旅客分享，外籍旅客在品嘗珍奶後驚奇不已，並表示從來沒喝過如此特別的飲料，直呼有機會來台旅遊時一定要好好體驗台灣美食。

歷時一年設計規劃的「台灣好行」及「食在台灣」主題候機室，目的在推廣台灣自行車旅遊、離島觀光及台灣多元美食特色及餐飲文化，希望藉此將台灣尚好吃、尚好玩的所在介紹給國內外旅客。

桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，候機室的小籠包造型座椅相當可愛。（記者朱沛雄攝）

桃園機場第二航廈D2「食在台灣」主題候機室正式啟用，讓國內外旅客認識台灣多元的美食與獨特的夜市、辦桌文化，候機室的小籠包造型座椅相當可愛。（記者朱沛雄攝）