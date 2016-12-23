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「一例一休」衝擊長照服務 民團要政府提對策

2016-12-23  19:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕「一例一休」將上路，長照居家服務可能因此在週末停擺，今中華民國家庭照顧者關懷總會發表聲明表示，這個狀況將對高負荷家庭照顧者產生衝擊，為避免照顧悲劇的發生，家總呼籲衛福部要求各縣市政府清查居家服務、喘息服務受「一例一休」影響狀況，公布於網站供民眾了解，另也要盡速提出解決對策。

家總舉例指出，中部有一位70多歲的林女士照顧中風全癱又高度失智的80多歲先生已近30年，每2至3小時就需要抽痰1次，但林女士年事漸高又有坐骨神經痛舊疾，因此自4年前開始申請並獲核定每月最多80小時居家服務，但受限服務單位人力不足，因此實際僅使用50多小時，每週有5天、每天約2至3小時的居家服務協助照顧，讓自己可稍稍喘息。

家總轉述，林女士半夜經常要幫先生拍痰睡不好，有時候實在太累，會多申請週末服務。但她今天接到照管專員來電表示，配合政府「一例一休」新制上路，原本假日可以提供的服務，將自明年1月1日起停止提供，因此很惶恐，而小孩又都在外地工作，如果未來週末沒有服務，擔憂自己支撐不下去。

家總秘書長陳景寧指出，勞基法「一例一休」新制上路，對百業皆有影響，但餐飲、服飾頂多是墊高消費成本、影響接待客人數量，但長照、醫療等服務，涉及民眾生命安全與品質，有不能中斷的壓力，政府應予優先處理。

陳景寧說，目前各縣市有不同服務提供單位，人力管理做法各異，訊息相當混亂，民眾無所適從。因此提出兩項訴求，包括衛福部應盡速要求各縣市政府清查在地居家服務、喘息服務受「一例一休」衝擊影響，並讓民眾知道未來發展與應變。而各縣市政府也應盡速提出人力調配與解決對策，例如根據家庭照顧者的負荷程度，調整服務提供的優先順序等。

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  • 「一例一休」上路衝擊長照居家服務，家總要求政府清查影響狀況並提出對策。（翻攝自家總網站）

    「一例一休」上路衝擊長照居家服務，家總要求政府清查影響狀況並提出對策。（翻攝自家總網站）

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相關關鍵字： 一例一休 中華民國家庭照顧者關懷總會 家庭照顧者關懷總會 長照
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