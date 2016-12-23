法蝶員工求助新北勞工局 將申請調解

2016-12-23 19:13

〔記者何玉華／新北報導〕知名寢具法蝶驚傳歇業，11名員工今天早上低調到新北市政府勞工局詢問後續權益，勞工局建議先申請調解，若資方不願出面，勞工局再進行歇業事實認定，協助勞工向勞保局申請工資及資遣費墊償。

11名法蝶員工今（23）日早上10點40分到勞工局求助，希望了解後續權益維護；員工表示，資方21日告知12月31日將歇業，12月份的工資及資遣費可能無法支付，希望知道如何進行程序才能領到工資及資遣費。

勞資關係科科長賴彥亨建議勞工們先申請調解，看資方是否出面，若不出面，勞工局可進行歇業認定，屆時可為投勞保的29名員工向勞保局申請墊償。另法蝶雖有部分員工在台北市上班，新北市願意一併受理處理，員工代表們初步認同送件申請調解，將先整合好員工後一併提出。