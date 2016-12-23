學生送暖！亞餐舊鞋送非洲、長中鞋盒放禮物送貧童
2016-12-23 19:32
南市亞洲餐旅學校學生發起「舊鞋救命」送愛到非洲公益行動。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕亞洲餐旅學校發起「舊鞋救命」送愛到非洲公益行動，十天來募得約八千雙舊鞋；長榮中學則與中華安得烈慈善協會合作舉行「耶誕愛集盒」活動，學生伸援手將各式禮物放進鞋盒中，送給各地貧困弱勢學童。
亞餐舊鞋救命行動是第二年辦理，去年發起的三年級學長姐帶領一、二年級學弟妹將這份善行傳下去，發起學生吳敏鴻表示，非洲居民長期遭受沙蚤危害，在無鞋可穿情況下，感染後輕者截肢、重則喪命。一雙你不要的舊鞋可幫他們抵抗致命沙蚤，用二手鞋幫非洲赤貧地區學童遠離沙蚤，健康長大。
今年亞餐擴大辦理，在募鞋的十天行動裡，訊息由網路不斷分享，民眾響應熱烈，有遠從新竹清大EMBA同學與好幾所學校支持、有鞋子工廠捐新鞋、有民衆買新鞋來捐、也有消防隊員開雲梯車來捐鞋，志工學生自動自發整理鞋子，看到整間教室堆滿各方捐贈的鞋子，很有成就感。
導師林湘玉說，迄今天最後一天募鞋行動，共募得約八千雙鞋子與四萬多元運費捐款，感謝一位釋海隆師父願幫忙分批載送鞋子到台北主辦的國際基督關懷協會，其他鞋子與運費款項也會寄給主辦單位轉送到非洲。
長榮中學配合中華安得烈慈善協會「耶誕愛集盒」活動，希望透過學生與大家的力量，把各式耶誕禮物裝進鞋盒，送給各地弱勢孩童們，讓他們也能歡度有禮物的耶誕節；今天長中愛心園遊會並號召同學們共伸援手，捐贈物資給「安得烈食物銀行」，把最方便食用與長期保存的食物組合成「膳糧食物包」，援助零到十五歲成長階段的貧困學童，使他們不要餓肚子、能健康成長。
南市長榮中學與中華安得烈慈善協會合辦「耶誕愛集盒」與捐贈食物銀行活動。（記者王俊忠翻攝）
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