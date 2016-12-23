竹圍漁港24日烏魚免費品嘗 促銷每條10元銅板價

漁民取出烏魚卵做成烏魚子。（記者謝武雄攝）

2016-12-23 19:47

［記者謝武雄／桃園報導］近日來，大園竹圍漁港漁民出海捕撈烏魚大豐收，桃園區漁會將於明天下午2時在漁會綜合大樓旁廣場，舉辦「烏魚創意料理品嘗會」，現場促銷烏魚，每條只要10元，限量300條，此外，現場還有新鮮麻油烏魚料理免費品嘗活動。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，今年的烏魚大豐收，烏魚肥美新鮮，其中，母魚已取出魚卵做成烏魚子、公魚則是取出魚膘，這些都是頗受歡迎的美食；而明天下午的烏魚創意料理品嘗會，邀請芒果公主喬幼等人表演節目，歡迎民眾來竹圍漁港走走，享受鮮魚美食。