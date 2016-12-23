| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
廢棄建築物大火 竹市中正台商圈佈滿消防車 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

竹圍漁港24日烏魚免費品嘗 促銷每條10元銅板價

漁民取出烏魚卵做成烏魚子。（記者謝武雄攝）

2016-12-23  19:47

［記者謝武雄／桃園報導］近日來，大園竹圍漁港漁民出海捕撈烏魚大豐收，桃園區漁會將於明天下午2時在漁會綜合大樓旁廣場，舉辦「烏魚創意料理品嘗會」，現場促銷烏魚，每條只要10元，限量300條，此外，現場還有新鮮麻油烏魚料理免費品嘗活動。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，今年的烏魚大豐收，烏魚肥美新鮮，其中，母魚已取出魚卵做成烏魚子、公魚則是取出魚膘，這些都是頗受歡迎的美食；而明天下午的烏魚創意料理品嘗會，邀請芒果公主喬幼等人表演節目，歡迎民眾來竹圍漁港走走，享受鮮魚美食。

廣告
  • 竹圍漁港今年烏魚大豐收。（記者謝武雄攝）

    竹圍漁港今年烏魚大豐收。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 烏魚 烏魚子 竹圍漁港
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：竹圍漁港24日烏魚免費品嘗 促銷每條10元銅板價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.