2017年12/31羅東跨年晚會？看板引起不同解讀

懸掛在員山鄉市區的羅東跨年晚會看板，引起不同的解讀。（讀者提供）

2016-12-23 19:30

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮將31日晚間舉辦跨年晚會，掛在員山鄉員山路、金山西路口的活動看板，2017與12月31日字樣並列，有人打趣地說，是2017年12月31日舉辦嗎？鎮公所解釋，為避免誤解，新看板已做修正。

羅東鎮跨年晚會邀請多名藝人獻唱，身為宜蘭囝的歌手潘胤、李吳兄弟今天出席宣傳會，為活動代言，邀請大家相揪到羅東中山公園跨年，喜迎2017。

羅東鎮公所在縣內各地懸掛跨年晚會看板，掛在員山鄉市區的晚會看板，抬頭寫上「2017，12/31，羅東中山公園，羅東跨年晚會」，眼尖路人發現後說，是2017年12月31日舉辦嗎？明年底的跨年晚會，現在就在宣傳了？

鎮公所坦承，日期排列容易引起不同解讀，已請廣告公司重新設計，新看板一目了然，員山鄉的看板可能沒有更新便掛上去，正解是2017跨年晚會在今年12月31日舉行，請大家不要誤會。

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