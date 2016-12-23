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不再流浪了! 宜縣國小教甄 賴玉帆奪榜首

2016-12-23  18:58

［記者江志雄／宜蘭報導］暌違12年後，宜蘭縣今年開出17個國小正式教師缺，吸引342人報考，其中競爭最激烈的普通缺223人爭8個缺，當過11年流浪教師的賴玉帆，獲最高分錄取，他鼓勵其他流浪教師，「機會是留給準備好的人」，不要輕言放棄。

宜蘭縣在民國93年錄取22名正式教師，從此停招12年，今年7月才又辦理甄選，有普通缺、內城缺、輔導缺、原鄉缺，34歲的宜蘭子弟賴玉帆，以80.58分成為普通缺榜首，已分發到員山鄉七賢國小任教。

賴玉帆畢業於台東師院數學教育系，94年實習後，宜蘭縣國小正式老師已不開缺，曾到台北、桃園、花蓮等地參加甄選，有年台北開出20個缺，竟有1萬人報名，對他而言，想要擠進窄門難如登天，也因屢戰屢敗愈考愈沒信心。

「勇於逐夢！」賴玉帆淪為流浪教師後，白天四處代課兼課，跑遍大半個宜蘭，晚上到補習班上課，白天上午7點出門，晚間10點才返家；昔日恩師、現任壯圍鄉古亭國小校長黃賜福開設讀書會，邀請各領域教師友人，傳授班級經營、分享教學現場心得，幫他累積實力，鼓舞賴玉帆勇往直前。

教師甄選前夕，賴玉帆在黃賜福等人協助下熬夜製作教具、教學模擬，作最後衝刺，他不負眾望，順利通過兩階段考試金榜題名，結束11年「流浪」生涯，完成當老師的心願。

賴玉帆的座右銘「相信自己，從不懷疑」，期勉想參加甄試流浪教師們，勇敢接受歷練汲取養分，多一份準備就多一份機會，走過漫漫長路後，終點就在眼前，冬天已經來到，春天還會遠嗎？

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  • 宜蘭縣今年國小正式教師甄試榜首賴玉帆。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣今年國小正式教師甄試榜首賴玉帆。（記者江志雄攝）

  • 賴玉帆甄試前熬夜製作各種教具。（記者江志雄攝）

    賴玉帆甄試前熬夜製作各種教具。（記者江志雄攝）

  • 賴玉帆平時勤做筆記。（記者江志雄攝）

    賴玉帆平時勤做筆記。（記者江志雄攝）

  • 賴玉帆考前埋首於各種書籍。（記者江志雄攝）

    賴玉帆考前埋首於各種書籍。（記者江志雄攝）

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