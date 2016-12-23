企業送愛 苗栗家扶兒耶誕「有禮」

2016-12-23 18:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗家扶中心統計，目前國中以下的受扶兒人數約700名，不過許多受扶兒受限於家庭環境，在經濟考量和現實環境限制下遇到耶誕佳節無法順利得到一份耶誕禮物，可以說是一種奢求。

不過，不少企業主動跟苗栗家扶中心聯繫，動員員工提供弱勢受扶兒耶誕禮物，更有企業員工裝扮成耶誕老人，到苗栗家扶中心竹南及苑裡辦公室贈送禮物，場面溫馨感人。

苗栗家扶中心指出，今年小學五年級的小寧靠著單親母親養家活口，懂事的小寧許下耶誕心願，希望可以得到數學參考書自修，奮發向上的心願讓人感動，收到禮物的小寧開心地說「這本很貴，不用讓媽媽花到錢真好。」。

另外，今年6歲、喜歡運動的凱凱，一直想擁有一雙運動鞋，但是擔心造成家裡負擔，不敢開口要求，便在許願的耶誕卡片上寫下心願，由愛心企業扮成的耶誕老公公親手送上禮物後，讓凱凱非常興奮，一直說謝謝。

苗栗家扶中心表示，對於社會各界的愛心相當感激，因為有眾人的愛心關懷家扶中心才能繼續走下去。