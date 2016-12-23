替爆乳女顧客修手機！ 維修員：非常考驗定力

2016-12-23 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社會風氣越來越開放，女性的穿著也不如以往保守，而是大方展現出自己姣好的身材，就有網友在網上發文分享，在工作時看到穿著如此「火辣」的女子，實在是很考驗男人的定力，讓不少網友看了笑翻。

一名網友在《爆廢公社》發文表示，「身為一個手機維修人員，考驗定力是很重要的」，並附上了一張照片，從照片中可以看到，一位長髮女性顧客，穿著一件極低胸的上衣，兩手交叉的坐在桌前，而她那呼之欲出的傲人雙峰，讓人看了相當害羞。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示，「E級戰備注意」、「誠意很夠！」、「可能要你算便宜點！」、「這種的不能一次修好啊~懂嗎？」、「最少也要修個三天三夜」、「你手別抖啊.眼神不要飄」、「你應該要服務好些，到府維修」。