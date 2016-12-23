老闆很會！超澎湃的蝦仁炒飯 打開竟是這樣...

網友在公司拿便當時，偷偷掰開一角看內容物，看到又大又滿出來的蝦仁。（圖擷取自PTT，作者luluhsuan）

2016-12-23 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT笨版發文表示，他在公司拿便當時，偷偷掰開一角看內容物，看到又大又滿出來的蝦仁，毫不遲疑地挑了這個便當；打開卻發現整個便當只有3個蝦仁，恰好都擺在他掰開的左下角，讓他直呼「老闆帶我上天堂又推我下去」。

便當店老闆的巧妙擺設成功騙到原PO，讓眾多網友笑翻，紛紛表示「老闆賭對了，你會開左邊」、「老闆就是專門對付你這種偷開的人」，還有人分析老闆的陰謀，可能是觀察客人的慣用手，是右撇子就把蝦仁放左邊，左撇子就放右邊。