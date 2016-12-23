一例一休 北市勞動局：給資方4個月寬限期
2016-12-23 18:08
〔記者張凱翔／台北報導〕《勞基法》一例一休今正式上路，北市勞動局召開記者會說明，因新法才剛上路，政府與勞資三方都需磨合期適應，因此特別給予四個月的「寬限期」，從廿三日到明年四月卅日止，除非有重大惡意違規會立即裁罰，勞動局會先以輔導方式要求業主改進。
勞動局長賴香伶說，通過四個月的寬限期，勞資雙方可以熟悉新法令的規定，政府也能蒐集各方反映意見。但四個月放寬期僅限於新修的第廿三條、廿四條、卅條之一、卅六條、卅九條和七十四條等，關於薪資清冊記錄、加班費計算、四週變形工時、一例一休、國定假日出勤和員工申訴保護條款等部分，《勞基法》未改部分不會給予寬限期。
勞動局表示，為避免有資方以不清楚新法規定為由推托，即日起就會邀集工商團體、勞工工會蒐集各方意見，順便宣導新法規則；此外明年一到四月間會辦二〇場大型公開說明會，一〇六年預定辦說明會三六〇場，勞動局官網也有新法修正疑問專區，賴香伶說四個月後就再也沒有藉口說不懂而觸法的問題，勞動局一定嚴正執法。
賴香伶也向企業喊話，表示台灣工時是亞洲前三名，基本工資卻不如新加坡、韓國，台灣如果自認是先進國家，企業就應配合落實新法，否則工時沒有減少、加班費領不到，對勞工來說是「雙輸局面」。
新法修正部分除一例一休外，也提高《勞基法》裁罰金額，原先二萬到卅萬的罰鍰提高至最高一百萬元，勞基科長黃毓銘說，未來可能會採五級制的方式進行裁罰，但具體做法勞動局正在研擬中，主要會依公司規模大小、情節，以及是否產生警惕效果考慮罰則。
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