北市優良學生表揚大會 傳遞努力向學氣氛

北市教育局今舉行105學年度第一學期公私立中等學校優良學生表揚大會，由市長柯文哲頒發獎項給每位同學。（記者聶瑋齡攝）

2016-12-23 19:52

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市教育局今舉行公私立中等學校優良學生表揚大會，柯文哲市長、教育局曾燦金局長一同出席表揚才能卓越、認真向學的同學。共354位表現優異的學子授揚，其中特殊學校9名、公立高職33名、私立高職34名、公立高中101名、私立高中71名、公私立國中106名。

柯文哲致詞提到，學生得到此獎項，除了珍惜這榮耀的一刻，同時要感謝家人、老師對同學的支持，「像打球上場的那些球員，後面不管是拉拉隊，或是後援隊都很重要」 。

獲獎的同學，每位皆有家人、老師的鼓勵，學生也不約而同的表達感謝之意。就讀五常國中八年級的林立翔是一位視障生，多才多藝的他曾參與「逆光飛翔」電影的演出， 受訪時他說得獎很感謝爸爸媽媽，平常最喜歡的科目是數學、音樂，熱愛游泳，立翔的媽媽翁美紅說，立翔曾參與過多部電影的演出，鼓勵他多朝人群發展、多方涉略、不要害怕人群，逐漸融入社會當中。

啟明學校七年級的楊思庭，在阿嬤的陪伴下參加此次表揚，視力比一般同學不方便，但她從未放棄學習，透過音樂與閱讀打開她的世界，受訪時她說自己蠻意外會獲得此獎，樂器會鋼琴、烏克麗麗、中、高音直笛、太鼓。問及之後的求學方向，自信的她開心的說「我的第一自願是北藝大音樂系」。

另一位授揚的同學鄭狀元的父親是台灣人，母親來自菲律賓，在菲律賓長大的他八年級時來到台灣，不會中文的他在學校人緣很好，認真學習中文，從ㄅㄆㄇㄈ開始學習，他特別感謝導師的教導。

教育局表示，本次活動主題「博文約禮、超群絕倫」，宣揚優良學生熱愛學習、遵守禮儀的特質，透過表揚大會頒獎活動，傳遞努力向學的氣氛 。