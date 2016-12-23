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疏通后里花毯節車潮 垃圾收運時間可能變更

2016-12-23  18:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕花毯節24日登場，預計將湧入大批遊客，因場地緊鄰后里焚化廠，為避免影響遊客行車順暢，垃圾車進出焚化廠路線將進行調整，環保局今日表示，北屯、豐原等14個行政區日間沿街收運可能因進廠路線拉長，造成收運時間變更，請民眾多加注意配合見諒。

為「2018台中世界花卉博覽會」提前暖身，台中國際花毯節今年首度移至后里花田綠廊舉辦，該處原是垃圾掩埋場，經過改造蛻變為如同花園，結合主題吉祥物石虎，打造「花現新樂園」，是最佳生態旅遊好去處，展期自24日起至明年1月8日，橫跨耶誕及跨年假期。

環保局指出，由於花毯節場地緊鄰后里焚化廠，市府未雨綢繆，將調整東勢、新社、石岡、豐原、后里、潭子、大雅、神岡、北屯、外埔、大甲、大安、清水及梧棲等14個行政區的清潔車進廠路線，配合交通管制疏解車潮。

環保局表示，日間沿街收運可能因進廠路線拉長，造成收運時間變更，但服務絕不打折，已從10月底起隨車沿街宣導，請市民事先做好資源回收分類及垃圾減量工作，避免增加進廠車次頻率，若造成不便、敬請見諒。

有關各區清潔隊收運垃圾相關資訊，環保局透過新聞媒體、1999、環保局網站公布垃圾收運最新消息，請民眾多加注意，若對於垃圾收運有任何疑問，可撥打1999或環保局各區清潔隊電話詢問。

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  • 疏通后里花毯節車潮，十四個行政區的垃圾收運時間可能變更。（記者黃鐘山攝）

    疏通后里花毯節車潮，十四個行政區的垃圾收運時間可能變更。（記者黃鐘山攝）

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