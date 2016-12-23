合法棄養寵物規費低 北市最快明年4月漲價

2016-12-23 18:23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市民眾要合法棄養動物，僅需辦理不擬續養寵物手續，繳交2400元規費，就能將寵物丟給動物之家處理，動保處雖去年就規劃規費提高為4800元至1萬元，但至今仍在跑行政流程。財政建設委員會今天審查動保處會議，台北市議員許淑華要求明年4月前將修正規定送至議會審查，動保處長嚴一峰應許將盡力執行，若獲議會同意，最快明年4月就會公告實施。

台北市自2000年起開放辦理不擬續養，允許飼主繳交資訊和規費後，就能將寵物交給 動物之家處理，一直遭市議會和動保團體抨擊提供合法棄養的管道，動保處雖於2014年設置15天的讓渡期，並於今年7月延長至30天，但辦理不擬續養民眾仍破百例。

台北市議會認為棄養成本過低，恐無法抑制民眾棄養風氣，去年就要求動保處提高規費。動保處表示，提高規費一事，目前已進入網路預告程序，截至明年1月4日止期間開放民眾提供意見，他們會將意見彙整後，送市政會議報告，若通過就會送至議會。

財政建設委員會今審查動保處會議，議員許淑華批評動保處動作緩慢，要求在下個會期，也就是明年4月前，將新的收費標準送到議會。

動保處表示，目前的研議方向，不擬續養規費將採分級制度，從4800元起跳，飼主須證實有不可抗力的因素，導致一定得辦理不擬續養手續，才能繳最低規費，若寵物有老、病等情況，則規費將提高至1萬元。但議員周柏雅以德國為例，指德國棄養費用高達新台幣90萬元，對照之下，台北棄養動物的成本還是太低。