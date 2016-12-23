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米雕就是「捏麵人」？ 國寶級大師報你知…

此為用米雕糊成的畫。（記者吳政峰攝）　

2016-12-23  18:15

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆看守所與更生保護會基隆分會23日舉辦技訓成果展，邀請國寶級米雕大師謝源張參加，謝源張致詞時語出驚人，指米雕就是「捏麵人」，令不少人跌破眼鏡，上了一課。

謝源張表示，常有人把米雕誤認為「毫雕」，以為就是在一粒米上刻字或作畫，實際上米雕俗名為捏麵人，因為以前捏麵人原料為中筋麵粉加糯米粉，因而得名，與毫雕無關係。

謝源張說，以前的捏麵人可以吃，現在原料改為白膠加吐司麵包粉，乾了就變雕像，不能食用，純作欣賞。

該成果展名為「傳統小吃、腳底按摩暨米雕藝術技能訓練短期班聯合成果展」，共有22名收容人、5名家屬、與43名更保志工參與，由美食節目主持人林益諄、阿清師揭開序幕，場面溫馨。

小吃班學員製作麵線羹、月亮蝦餅、蜜汁叉燒、酸辣湯等美食；腳底按摩班學員邀請媽媽、太太親自體驗；米雕班學員現場實作，三兩下就捏出一隻雞，代表雞年即將來到。

基隆地檢署檢察長陳宏達試吃後，表示酸辣湯最合胃口，勉勵收容人出監後，能朝相關產業發展。

更保會基隆分會主任蔡宜芳指出，更生人如想創業，可寫好創業計畫，向更保會申請貸款，最高可達40萬元，另會派專人協助指導。

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  • 基隆看守所成果展。（記者吳政峰攝）　

    基隆看守所成果展。（記者吳政峰攝）　

  • 捏麵人小雞與小豬。（記者吳政峰攝）

    捏麵人小雞與小豬。（記者吳政峰攝）

  • 現場有22名收容人參加成果展。（記者吳政峰攝）　

    現場有22名收容人參加成果展。（記者吳政峰攝）　

  • 米雕老師謝源張解釋米雕即為捏麵人。（記者吳政峰攝）　

    米雕老師謝源張解釋米雕即為捏麵人。（記者吳政峰攝）　

  • 收容人習得烹飪技巧。（記者吳政峰攝）

    收容人習得烹飪技巧。（記者吳政峰攝）

  • 阿修幫母親腳底按摩，滿頭大汗，其母則充滿笑意看著他。（記者吳政峰攝）

    阿修幫母親腳底按摩，滿頭大汗，其母則充滿笑意看著他。（記者吳政峰攝）

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