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健保費明年元旦起調漲 近300萬人受影響

2016-12-23  18:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕明年元旦起，基本工資將調漲到2萬1009元，不少民眾繳交健保費也會調漲，約298萬人每月將多繳1元到14元保費。

由於健保投保金額分級級距下限得和基本工資相同，因此基本工資調漲後，健保級距也得跟著變動，預計元旦起實施。

新分級表中，第一級月投保金額修正到2萬1009元，並刪除原第二級2萬100元、及第三級2萬1000元，其餘維持不變，並依序調整投保等級，修正後分級表計五十級。

健保署科長盧麗玉說，根據統計，新級距中，全國公、民營事業機構受雇員工共292萬人每月會增加1到14元保費；另外，經國家考試的專業人員像藥師、保險經紀人等，還有村里鄰長及未僱用有酬人員幫同工作專技人員等，投保金額都會有變動。

盧麗玉舉例，像村（里）長及鄰長需按修正後的投保金額3萬4800元申報，受影響人數約5萬人，每人每月增加保險費43元。

盧麗玉說，各項調整總計影響保險對象人數約298萬人，粗估1年增加保險費收入約為14億3700多萬元。

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  • 明年元旦起，基本工資將調漲到2萬1009元，不少民眾繳交健保費也會調漲。（資料照，記者林惠琴攝）

    明年元旦起，基本工資將調漲到2萬1009元，不少民眾繳交健保費也會調漲。（資料照，記者林惠琴攝）

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