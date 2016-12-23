欠債「自拍」 俄國小鮮肉：結婚1年起標價5千

亞歷山大外表俊俏，吸了近200筆訂單搶標，其中有1/3訂單來自男性，更有許多是超過35歲的女性。（圖擷取自Oddity Central）

2016-12-23 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯網路賣場上出現一名21歲的男子，購物資訊寫著可以和他結婚一年，起標價為1萬盧布（約台幣5222元），價高者得。

據《Oddity Central》報導，這名叫做亞歷山大的21歲男子，因他積欠網購平台312萬5150元盧布（約164萬9450元台幣），所以他和網購平台簽約，只要得標的人，就能和他結婚一年，更能用這筆錢償還積欠債務，並在商品資訊中附上照片及年齡、身高、體重與對象年齡限制須在35歲的女性等資料。

目前這項商品已在20日結標，共有快200筆訂單搶標，其中有1/3訂單來自男性，更有許多是超過35歲的女性。亞歷山大表示，這些不合格的訂單刷掉後，將在本週末公布得標者。

由於亞歷山大俊帥的外表，也引起不少的關注，更有模特兒經紀公司找上他，以及許多單位願意給他工作機會。