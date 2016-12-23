擺脫連日AQI紅害 高市午後2測站「橘警」再現

柴山忠烈祠眺望市區景色，天空再出現霧濛濛一片。（記者黃志源攝）

2016-12-23 18:35

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部地區擺脫連日AQI指標「紅害」，一早高雄地區測站空氣品質指標（AQI）均出現普通的「黃色」等級，依據環保署空氣品質監測網顯示，雖然至中午12點高雄市均未出現「不健康」或「危害」等級警示。但下午5點，高雄市左營及前鎮測站再出現「橘色」對敏感族群警示，從柴山忠烈祠眺望市區景色，天空再出現霧濛濛一片。