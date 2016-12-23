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北市雙層觀光巴士2路線 將於明年1月上路

2016-12-23  17:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市雙層觀光巴士2條路線即將於明年1月上路，今日與日本哈多巴士（HATO BUS）簽署合作備忘錄（MOU），汲取日本待客人精神，讓旅客感受日式無微不至的服務；上路後票價從300元至1200元，從台北車站分別前往信義區及故宮博物院。

台北市雙層觀光巴士由三重客運、三普旅遊集團、e-go台灣租車旅遊集團3家業者合資營運，今日與哈多巴士簽署合作備忘錄後，雙方未來將就業務合作、人才培訓、經驗交流、車輛技術、行銷資源分享的部份進行深度合作，促進台日旅遊交流人員增加。

台北市雙層觀光巴士每輛車體與e化系統造價近1500萬元，車輛高度約4公尺，採半露天式設計，台北市雙層觀光巴士資訊長莊其穎指出，車輛將導入包含中英日韓語APP語音導覽、QR code票券、線上空位查詢等系統；車輛上提供免費WIFI網路、USB充電座、耳機等設備。

屆時上路營運後，每車都將配有1名隨車服務人員，為旅客提供旅遊資訊諮詢、安全導引、販售車票等。目前規劃2條路線共20站點，紅線營運時間從每日上午9點至晚間10點，每30-40分鐘發1班車，路線從台北車站出發，行經西門紅樓、中正紀念堂、大安林公園、臨江街夜市、台北101、國父紀念館、東區頂好市場、華山文創園區等地。藍線營業時間上午9點10分至下午4點20分，每30-40分鐘發1班車，路線從台北車站出發後，行經西門紅樓、中正紀念堂、台北戲棚、台北市立美術館、花博公園、士林夜市、士林官邸、故宮博物院等。

票價部分共有5種計費方式，4小時票每張300元，需在晚間6點前使用，4小時不限次數上下車；日間票500元，紅線上午9點至晚間6點，藍線上午9點10分至下午5點不限次數搭乘；夜間票400元，紅線晚間6點至10點不限次數上下車；單日票700元，當日營運時間內無限次搭乘；兩日票1200元，兩日營業時間內無限搭乘。

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  • 台北市雙層觀光巴士與日本哈多巴士簽署合作備忘錄（圖：主辦單位提供）

    台北市雙層觀光巴士與日本哈多巴士簽署合作備忘錄（圖：主辦單位提供）

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