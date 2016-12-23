北市雙層觀光巴士2路線 將於明年1月上路
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市雙層觀光巴士2條路線即將於明年1月上路，今日與日本哈多巴士（HATO BUS）簽署合作備忘錄（MOU），汲取日本待客人精神，讓旅客感受日式無微不至的服務；上路後票價從300元至1200元，從台北車站分別前往信義區及故宮博物院。
台北市雙層觀光巴士由三重客運、三普旅遊集團、e-go台灣租車旅遊集團3家業者合資營運，今日與哈多巴士簽署合作備忘錄後，雙方未來將就業務合作、人才培訓、經驗交流、車輛技術、行銷資源分享的部份進行深度合作，促進台日旅遊交流人員增加。
台北市雙層觀光巴士每輛車體與e化系統造價近1500萬元，車輛高度約4公尺，採半露天式設計，台北市雙層觀光巴士資訊長莊其穎指出，車輛將導入包含中英日韓語APP語音導覽、QR code票券、線上空位查詢等系統；車輛上提供免費WIFI網路、USB充電座、耳機等設備。
屆時上路營運後，每車都將配有1名隨車服務人員，為旅客提供旅遊資訊諮詢、安全導引、販售車票等。目前規劃2條路線共20站點，紅線營運時間從每日上午9點至晚間10點，每30-40分鐘發1班車，路線從台北車站出發，行經西門紅樓、中正紀念堂、大安林公園、臨江街夜市、台北101、國父紀念館、東區頂好市場、華山文創園區等地。藍線營業時間上午9點10分至下午4點20分，每30-40分鐘發1班車，路線從台北車站出發後，行經西門紅樓、中正紀念堂、台北戲棚、台北市立美術館、花博公園、士林夜市、士林官邸、故宮博物院等。
票價部分共有5種計費方式，4小時票每張300元，需在晚間6點前使用，4小時不限次數上下車；日間票500元，紅線上午9點至晚間6點，藍線上午9點10分至下午5點不限次數搭乘；夜間票400元，紅線晚間6點至10點不限次數上下車；單日票700元，當日營運時間內無限次搭乘；兩日票1200元，兩日營業時間內無限搭乘。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 警察攝錄影音資料遭質疑外流 警政署今訂定規範
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 2016耶誕專輯11：掌握耶誕，你少了這一款？
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- 迷路求助人臉辨識 老婦認出「少年的哇啦」
- 曾罵普廷腦殘 史達林之孫陳屍街頭
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 甲子園冠軍踢館 台日青棒明開戰
- 台股開盤下跌6.74點 報9112.01點
- 保存崁頭厝圳 縣府委託學者調查
- 郭修彧棄戀攻台 舊愛讚新作Good job
- Sam看到樂高嗨翻天 Fuying玩積木刺激靈感
- 國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月
- 疑各自感情生波 男、女相約燒炭尋短
- 驚悚！男子陰莖截斷 產業道路上求救被送醫
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻
- 未來特定觀光區 可對旅客收取「觀光保育費」
- 社論》別了！歐巴馬軟弱的中國政策
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 自由廣場》九二共識替北京省錢
- NBA》保羅第3節受傷退場 快艇主場仍力克馬刺
- 「洩漏國家機密」？ 《六四天網》創辦人黃琦被捕
- 新北明年總預算仍難產 議會再延會4天
- 被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子
- 遭韓、德檢方夾殺 崔順實被爆隱匿百億元資產
- 跨年晚會疏運 5路線接駁
- MLB》印人拚69年來首冠 20億簽40轟級明星重砲
- 揹負4條同袍性命 戰車駕駛楊炎霖得知偵查結果痛哭
- 國定古蹟「容積給豪宅」 市府敗訴
- 公告現值倒退嚕 稅制打房已過去
- 週六耶誕搖滾桃樂夜 穿紅配綠來打卡
- 林葦茹戴情侶錶 調戲小鮮肉 骷顱頭天勢錶再度登台 張瀚元見女神 內心直發抖
- 健保付錢 醫師也可到宅看病
- 山坡地將解編 中正區平地增居冠
標題：北市雙層觀光巴士2路線 將於明年1月上路
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email