尋找72年前先人落葉歸根 有請調查局鑑定DNA

2016-12-23 18:04

〔記者葉永騫／林邊報導〕72年前林阿土從福建到台灣打拚，不料發生意外溺斃死亡，收容在林邊鄉的納骨塔內，今年家人尋親要讓先人回家，在姪孫女林素月奔走及縣府、鄉公所的協助下，終於讓林阿土落葉歸根。

福建籍的林阿土27歲時到台灣工作，38年國民黨政府撤退來台，兩岸音訊中斷，讓林阿土無法返回中國，妻子及3名子女都留在中國，而林阿土只能在台灣獨自一人生活，35歲時因為意外落水不幸溺斃，由林阿土的姪兒代為收葬，埋骨在林邊鄉公墓，後來林邊鄉公所啟用納骨塔，姪兒因故死亡，林阿土成了無後人管理的墳墓，並被認為是無人認領的無主骨骸，而安放在納骨塔內。

林阿土的子女今年透過在台灣的姪孫女林素月，不斷的努力找尋，在縣政府民政處協調找尋戶籍等相關資料後，查出在林邊鄉，並在鄉公所協助下找到林阿土的骨骸，但為求確認身分，還在法務部調查局鑑定科協助下，採取DNA進行比對，確定了親屬關係，才讓林阿土的家屬順利從林邊鄉納骨塔遷出再進行火化、裝罈送回甫田老家，落葉歸根與家人團聚。

林素月說，這段尋找、鑑定時間受到很多人的協助，長達9個月的處理才圓滿結束，她特別寫信向縣長道謝，感謝熱情的屏東人的幫助。