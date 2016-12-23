高市職能治療師公會進駐據點 提升失智長輩能力
2016-12-23 20:01
高雄市職能治療師公會擬出6大「健康職能生活處方」，提供所有社區照顧關懷據點參考。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕歷經約4個月的努力，高雄市職能治療師公會深入18處社區照顧關懷據點，以職能與物理治療方式，訓練300多位輕度失智與失能、高血壓與糖尿病等慢性病、反應較慢的長輩，有效提升他們的心肺與認知功能，以及生活品質，希望明年能擴大到更多據點，強化長照2.0的社區功能。
高雄社會局委託高雄市職能治療師公會執行「多元健康促進服務試辦計畫」，由高雄醫學大學職能治療系助理教授蔡宜蓉率20多位職能治療師、物理治療師及碩博士生，於今年8月至11月進駐杉林、旗山、梓官等18處社區照顧關懷據點，今天舉辦成果展。
蔡宜蓉指出，高雄有217處社區照顧關懷據點，雖有生活輔導員協助，也舉辦各類活動激勵長輩參與，但缺乏專業治療方式，協助輕度失智與失能、高血壓與糖尿病等慢性病、反應較慢的長輩。
因此，執行團隊針對試辦的18處據點長輩差異，設計「客製化」治療課程，解決長輩個別問題，也訓練據點生活輔導員，強化其專業能力，打造「專屬健康促進操作手冊」，最後擬出職能生活再造認知功能訓練及身體功能提升等6大「健康職能生活處方」，提供所有社區參考。
例如某位坐輪椅的中風長輩，原本都需要別人協助餵食，但團隊幫她在輪椅加裝桌板輔具後，長輩就能自行用餐，大幅提升生活自理能力。
其他方式包括1天4次的手腦體操、手握裝水寶特瓶做擴胸或蹲馬步的手部肌力訓練等等，經過約4個月試辦後，團隊為長輩進行評估發現，每個人的心肺與認知功能，以及生活品質都明顯提升，有助強化長照2.0的社區功能。
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