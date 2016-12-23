迎接2017曙光 台東縱谷首辦「天光嘉年華」祈福
2016-12-23 18:04
「2017縱谷天光嘉年華」，以熱氣球光雕為來年點燃希望之光。（記者陳賢義翻攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕揮別2016年迎接2017年，花東縱谷國家風景區管理處與台東縣政府、鹿野鄉公所明年元旦首辦「2017縱谷天光嘉年華」活動，東海岸及南迴2線也同步策辦「三仙台元旦迎曙光」、「2017第6屆太麻里曙光‧比基尼沙灘路跑」活動，加上台東縣政府歲末迎雪季，通宵達旦不打烊，廣邀鄉親一起祈褔迎新。
縱管處長洪東濤表示，台東地區今年接連受到尼伯特等颱風侵襲，受創嚴重，因而在新的一年開始，與縣府、鹿野鄉公所選在佔地七點四公頃的鹿野高台舉辦第1屆的縱谷天光嘉年華活動，以熱氣球光雕為2017年點燃希望之光，由鹿野鄉當地7位阿美族長老帶領百位族人吟唱祈福歌，祈求國泰民安、風調雨順。
活動自明年元旦清晨5點展開，一直延續到下午4點，現場除了熱氣球光雕秀，還安排台東飛行傘協會演出，及中華特技風箏推廣協會巨型風箏特技表演、ASA樂團及莎莎帶來Live Music搖滾樂曲，另在當日也開放早鳥百名免費熱氣球繫留升空體驗，好康多多，歡迎鄉親相招逗熱鬧。
另外，東海岸第一道曙光將於元旦清晨6點36分落在成功三仙台，為了迎接來年的第1道曙光，東管處規劃了「曙光海岸音樂會」、「曙光市集」、「Line好友」及「三仙台島淨灘」等活動，現場還安排曙光優惠接駁專車；太麻里則延續往年舉辦比基尼沙灘路跑，由原住民特色舞蹈開場。
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