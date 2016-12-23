機捷舊曆年前公布團體試乘原則 鄭文燦：首月免費

2016-12-23 18:40

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運通車在即，桃捷公司招募190位大學生志工完成20小時訓練，市長鄭文燦今天到桃捷公司為志工團授旗時表示，志工不僅要導覽、旅客服務，還要有語言能力，未來志工將是國家最美麗、最微笑的門面。

鄭文燦說，機場捷運通車初期，還有很多事情，包含各場站店面招租、公車接駁、路線導覽，這些都需要志工協助，很感謝開南、銘傳、萬能、健行等4所大學學生，投入第1期機捷志工的行列，而志工經過訓練後，對於整個機場捷運將會更了解，對志工而言也是很難得的經驗。

鄭文燦指出，機場捷運履勘將於月底完成，由於還要提出改善方案，因此通車時間會有農曆年前或年後的2個方案，但無論是那個方案，農曆年前會公布團體試乘原則，讓團體可以預約、登記，未來機場捷運通車後，第1個月是團體免費試乘、第2個月打5折，之後才正常營運。