他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓
2016-12-23 18:16
〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋高中3年級學生在創客課程突發奇想，在耶誕節前夕於校園內組裝雲霄飛車和斜坡軌道供師生同樂，今天上午的首航啟用典禮，則是邀請1年級的腦性麻痺學生董芷妤先搭乘，芷妤忍不住興奮神色， 50公尺的木板滑道沿途都有學長姐護持，她從坡頂順利滑下，開心不已，動手實現夢想的高3學生更是樂在其中。
芷妤說，她只有小時候體重還很輕的時候在遊樂園搭過一次雲霄飛車，從此習慣被拒絕，這次好高興學長姐邀請她參加首航，雖然校園裡的雲霄飛車比不上遊樂園的刺激，但是看著學長姐一點一滴把它完成，自己也能夠搭著過山車一路而下，「比遊樂園的還要好玩！」
板中藝術生活老師顏椀君說，學生在上課時提議想比照日本的高校生在校園搭一座自己的雲霄飛車，大家說做就做，在學校支持下，從9月起規畫、畫草圖，到蒐集材料，從本週三起，總共使用10多塊舊木板、300張課桌、150張椅子、1100個束帶和上萬個釘子，DIY完成這座雲霄飛車軌道和兩部過山車，沿途還布置可愛的布景。
全程參與的學生李俊霖說，總共有310和314兩班的師生一起參與，大家事前花時間討論，花時間架設軌道，如今實現夢想，同學們成就感十足。
念高1特教班的董芷妤，日前看到學長姐在搭建雲霄飛車時，興致盎然，掩不住興奮之情希望能再次搭乘，今天早上她受邀擔任首航佳賓，非常開心，學長小心翼翼將她抬上過山車，並且沿途注意她搭乘狀況，短短50公尺的軌道，不僅她重溫雲霄飛車的舊夢，也讓她感受到師生的呵護關懷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 胖子樂透總獎金779億 西班牙人樂翻天
- Sam看到樂高嗨翻天 Fuying玩積木刺激靈感
- 驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖
- 小邦交國 許信良：對台灣不重要
- 拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」
- 被問幾歲開始抽菸 阿喜震怒：我現在只吸XX
- 殘忍！鱷魚遭活生生剝皮做皮包 等5小時才斷氣...
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- （獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍
- 行銷台東好物 首間伴手禮店開張
- 《中英對照讀新聞》Dad Creates Ingenious Way to Keep His Triplets From Fighting in Car 老爸出奇招 阻止三胞胎在車上爭吵
- BIGBANG情事大揭密！GD被爆是愛情魯蛇
- 最狂團體照！ 法國高中生全裸合拍畢業照
- 川普新政府人事案 白宮發言人出爐
- （屏東）拆眷村丟TR磚？ 民眾呼可惜
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 上任兩周年 宜市長醫院當志工
- 中、桃簽署合作備忘錄 小英：新治理模式的起點
- 嚇阻急診暴力 檢方成立專責小組
- 砍警案逃死劫 員警張家逢：犯嫌刑期過低 考慮上訴
- 月薪27K只給5K！ 高市勞檢 96公司違規
- 天團惜天團 S.H.E送給五月天的祝福好實際
- 批退輔會「爛貨」 段宜康：將集中力量「搥」它
- 遏止隨地便溺歪風 印度與Google合推尋廁App
- 台股開盤下跌6.74點 報9112.01點
- （影音）吳克群哽咽拒訪 「我們就像連續劇」
- 邦交國逾2500人來台留學 1年支出5億獎學金
- 男子生日趴後酒駕釀禍 賣大麵羹阿婆：命差點沒了
- NBA》林書豪半場8助攻本季最佳 還讓勇士創尷尬紀錄
- 回收選舉旗幟 羅商縫書包送肯亞
- 《yes123求職網調查》 6成上班族想跳槽 盼薪39K
- 自由談》邦交剃光頭，台獨奮起時
- 警抄美容店查獲33人 7嫖客還在現場排隊
- 2016耶誕專輯13-4：最美的耶誕雪花
- 雲嘉嘉合作 涂醒哲：一起解決問題
- 強化東南亞網絡 萬海與川崎聯營TBS航線
- 藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分