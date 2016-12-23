| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
利比亞泛非航空遭劫機 轉降馬爾他 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 生活

他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓

2016-12-23  18:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋高中3年級學生在創客課程突發奇想，在耶誕節前夕於校園內組裝雲霄飛車和斜坡軌道供師生同樂，今天上午的首航啟用典禮，則是邀請1年級的腦性麻痺學生董芷妤先搭乘，芷妤忍不住興奮神色， 50公尺的木板滑道沿途都有學長姐護持，她從坡頂順利滑下，開心不已，動手實現夢想的高3學生更是樂在其中。

芷妤說，她只有小時候體重還很輕的時候在遊樂園搭過一次雲霄飛車，從此習慣被拒絕，這次好高興學長姐邀請她參加首航，雖然校園裡的雲霄飛車比不上遊樂園的刺激，但是看著學長姐一點一滴把它完成，自己也能夠搭著過山車一路而下，「比遊樂園的還要好玩！」

板中藝術生活老師顏椀君說，學生在上課時提議想比照日本的高校生在校園搭一座自己的雲霄飛車，大家說做就做，在學校支持下，從9月起規畫、畫草圖，到蒐集材料，從本週三起，總共使用10多塊舊木板、300張課桌、150張椅子、1100個束帶和上萬個釘子，DIY完成這座雲霄飛車軌道和兩部過山車，沿途還布置可愛的布景。

全程參與的學生李俊霖說，總共有310和314兩班的師生一起參與，大家事前花時間討論，花時間架設軌道，如今實現夢想，同學們成就感十足。

念高1特教班的董芷妤，日前看到學長姐在搭建雲霄飛車時，興致盎然，掩不住興奮之情希望能再次搭乘，今天早上她受邀擔任首航佳賓，非常開心，學長小心翼翼將她抬上過山車，並且沿途注意她搭乘狀況，短短50公尺的軌道，不僅她重溫雲霄飛車的舊夢，也讓她感受到師生的呵護關懷。

廣告
  • 董芷妤喜獲耶誕禮物，搭首航的校園雲霄飛車。（記者翁聿煌攝）

    董芷妤喜獲耶誕禮物，搭首航的校園雲霄飛車。（記者翁聿煌攝）

  • 芷妤在學長姐協助下重溫舊夢，開心地合不攏嘴。（記者翁聿煌攝）

    芷妤在學長姐協助下重溫舊夢，開心地合不攏嘴。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 創客 校園 特教生 腦性麻痺 雲霄飛車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.