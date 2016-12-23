他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓

2016-12-23 18:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋高中3年級學生在創客課程突發奇想，在耶誕節前夕於校園內組裝雲霄飛車和斜坡軌道供師生同樂，今天上午的首航啟用典禮，則是邀請1年級的腦性麻痺學生董芷妤先搭乘，芷妤忍不住興奮神色， 50公尺的木板滑道沿途都有學長姐護持，她從坡頂順利滑下，開心不已，動手實現夢想的高3學生更是樂在其中。

芷妤說，她只有小時候體重還很輕的時候在遊樂園搭過一次雲霄飛車，從此習慣被拒絕，這次好高興學長姐邀請她參加首航，雖然校園裡的雲霄飛車比不上遊樂園的刺激，但是看著學長姐一點一滴把它完成，自己也能夠搭著過山車一路而下，「比遊樂園的還要好玩！」

板中藝術生活老師顏椀君說，學生在上課時提議想比照日本的高校生在校園搭一座自己的雲霄飛車，大家說做就做，在學校支持下，從9月起規畫、畫草圖，到蒐集材料，從本週三起，總共使用10多塊舊木板、300張課桌、150張椅子、1100個束帶和上萬個釘子，DIY完成這座雲霄飛車軌道和兩部過山車，沿途還布置可愛的布景。

全程參與的學生李俊霖說，總共有310和314兩班的師生一起參與，大家事前花時間討論，花時間架設軌道，如今實現夢想，同學們成就感十足。

念高1特教班的董芷妤，日前看到學長姐在搭建雲霄飛車時，興致盎然，掩不住興奮之情希望能再次搭乘，今天早上她受邀擔任首航佳賓，非常開心，學長小心翼翼將她抬上過山車，並且沿途注意她搭乘狀況，短短50公尺的軌道，不僅她重溫雲霄飛車的舊夢，也讓她感受到師生的呵護關懷。