達文西手臂手術治癒先天心臟病 半馬正妹想挑戰全馬

2016-12-23 17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕心室中隔缺損等內臟深層組織疾病患者，有微創手術新選擇！奇美醫院近4年來，以達文西機器手臂微創手術完成178例心臟疾病治療。有先天性心室中隔缺損的梁姓正妹，今年六月接受達文西手臂手術，順利治癒心臟疾病。

25歲的梁女表示，小時候被醫生發現有先天性心室中隔缺損症，長大後因運動會喘、心跳不規律及心臟有刺痛感，父母找到專精的奇美醫院心臟外科主任鄭伯智求診，檢查得知她還有心房缺損多重疾病，剛聽到時覺得震驚、害怕。

雖然鄭伯智醫師解說可以達文西手臂微創手術，一次解決心臟相關疾病，但梁女仍帶著害怕心情接受手術，醒來時慶幸還活著，手術隔天即可下床，3天後出院，周遭的親友都很驚訝，動心臟這麼大的手術，怎能這麼快出院！？

手術後至今已有半年，梁女說，醫師請她先快走、增加心臟修復功能，最長距離已能慢跑到一次10公里遠，運動後不會覺得喘且呼吸順暢，希望能逐漸恢復跑到半馬21公里，計畫未來能跑全馬，很感激鄭伯智醫師的再造之恩。

鄭伯智不諱言，梁女動此手術，如不慎傷及心臟傳導神經，可能一輩子要隨身帶電池，所幸手術順利成功；由於達文西機械手臂手術日新月異，傷口縮小到不及1一公分，很適合心室中隔缺損、心臟僧帽瓣膜閉鎖不全、心房內腫瘤與內臟深層組織疾病的患者運用，因為傷口小、失血少，手術前後不必輸血，恢復時間快，手術後4天內出院的患者高達八成。