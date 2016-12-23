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達文西手臂手術治癒先天心臟病 半馬正妹想挑戰全馬

2016-12-23  17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕心室中隔缺損等內臟深層組織疾病患者，有微創手術新選擇！奇美醫院近4年來，以達文西機器手臂微創手術完成178例心臟疾病治療。有先天性心室中隔缺損的梁姓正妹，今年六月接受達文西手臂手術，順利治癒心臟疾病。

25歲的梁女表示，小時候被醫生發現有先天性心室中隔缺損症，長大後因運動會喘、心跳不規律及心臟有刺痛感，父母找到專精的奇美醫院心臟外科主任鄭伯智求診，檢查得知她還有心房缺損多重疾病，剛聽到時覺得震驚、害怕。

雖然鄭伯智醫師解說可以達文西手臂微創手術，一次解決心臟相關疾病，但梁女仍帶著害怕心情接受手術，醒來時慶幸還活著，手術隔天即可下床，3天後出院，周遭的親友都很驚訝，動心臟這麼大的手術，怎能這麼快出院！？

手術後至今已有半年，梁女說，醫師請她先快走、增加心臟修復功能，最長距離已能慢跑到一次10公里遠，運動後不會覺得喘且呼吸順暢，希望能逐漸恢復跑到半馬21公里，計畫未來能跑全馬，很感激鄭伯智醫師的再造之恩。

鄭伯智不諱言，梁女動此手術，如不慎傷及心臟傳導神經，可能一輩子要隨身帶電池，所幸手術順利成功；由於達文西機械手臂手術日新月異，傷口縮小到不及1一公分，很適合心室中隔缺損、心臟僧帽瓣膜閉鎖不全、心房內腫瘤與內臟深層組織疾病的患者運用，因為傷口小、失血少，手術前後不必輸血，恢復時間快，手術後4天內出院的患者高達八成。

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  • 半馬正妹梁小姐感謝奇美醫院心臟外科主任鄭伯智利用達文西機械手臂微創手術，治癒她先天性心室中隔缺損病症。（記者王俊忠攝）

    半馬正妹梁小姐感謝奇美醫院心臟外科主任鄭伯智利用達文西機械手臂微創手術，治癒她先天性心室中隔缺損病症。（記者王俊忠攝）

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