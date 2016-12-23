迎接世界最美海灣組織年會 澎湖宣布明年為景觀再造年

澎湖以玄武岩為主題，景觀改善年將致力於保存自然景觀。（記者劉禹慶攝）

2016-12-23 19:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復上任2年以來，致力於「效率年」、「淨化年」，今日宣布明年為「景觀再造年」，迎接後年世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行；另外針對新臺華輪案、金門馬公獨家航線復航問題，都將盡速解決。

首年以效率年為主軸，力拚讓人民有感的陳光復政府，開辦1999縣民服務專線，停辦前朝大倉媽祖園區、中正永安橋拓寬爭議性工程，並打造澎湖花海美景等：今年則以城市淨化為目標，進一步推動澎湖的城市化，陸續完成了澎湖iPASS卡發行、編撰海洋保育教材、各鄉市設有日照中心、建立醫療策略聯盟、爭取到後送直昇機常駐澎湖。

雖然中國觀光客源減少，但澎湖卻逆勢成長，旅遊人數突破百萬人，人口回流1300多戶、公司行號增加500家左右；澎湖縣政府打鐵趁熱，明年定名為「景觀再造年」。透過2018世界最美麗海灣年會在澎湖舉行，更必須思考，要如何呈現一個具備自然美、減少人為破壞的澎湖在國際友人面前，因此「景觀再造」年的核心精神，將奠基在亂象消除、便利提升，進一步再造澎湖成為一座與自然景觀同存的宜居之島。

展望未來，新臺華輪案變更為客貨分離，並採用雙船航行，原馬公至高雄航線以客貨輪行駛，增開嘉義布袋至湖西龍門客運航線，航程僅需1小時15分；同時善用中央公投後補助澎湖41億元，改善路面及海岸線等，危險指標的道路路溝，明年將逐漸加蓋；至於馬公金門航線，則督促中央盡速讓立榮接手。