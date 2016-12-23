讓縣民「食得安心」 宜縣食安檢驗中心揭牌

縣內農、漁、畜、環境保護、教育及加工業者代表於今日的食安檢驗中心揭牌儀式中，到場宣示維護食安的決心。（記者林敬倫攝）

2016-12-23 19:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於衛生局掛牌成立食安檢驗中心，今舉行揭牌典禮，縣長林聰賢親自出席，同時也與宜蘭大學及杏輝藥品工業公司簽訂食品安全檢驗合作備忘錄；林聰賢指出，以前食品都要送台北檢驗，花費近1週，現在有了檢驗中心，1天內即可有結果。

過去縣內各項農產品、畜產品、漁產品、學校營養午餐食材及市售食品的檢驗監測系統，分布於農業處、動植物防疫所、漁管所、環保局、教育處及衛生局，且達90％的檢驗需送中央，耗時近1週；林聰賢指出，監測中心的建立，能整合各局處，針對食品全方位的把關，並大幅縮短檢驗時程。

林聰賢說，監測中心能針對檢測300多項的農藥成分進行檢驗，也能針對加工食品含有的漂白劑、防腐劑、色素等添加物進行監測，如果添加物或農藥違規超標，就會要求業者下架或銷毀，另外，中心還有一套「高靈敏幅射汙染檢測儀」，能篩檢食品是否有幅射。

在今日的食安檢驗中心揭牌儀式中，縣內農、漁、畜、環境保護、教育及加工業者代表到場宣示維護食安的決心，林聰賢更與宜大校長吳柏青、杏輝藥品公司總經理白友烺簽訂合作備忘錄，林聰賢說，宜大與杏輝公司都是縣內擁有檢驗資源的單位，簽訂備忘錄後，如檢驗中心能量不足，宜大與杏輝就會適時支援。

吳柏青指出，很高興有機會參與食安工作的推動，成立檢驗中心是最後把關的機制，但要把食安做好，不能單靠需花費大量經費的檢驗流程，從源頭管理才最重要，這需要所有食品業者一起發揮良心，加強自主把關。