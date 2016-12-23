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快樂學英語 鹽水3所偏鄉小校共推英文扎根教學

2016-12-23  19:01

〔記者楊金城／台南報導〕英語是台南第二官方語言，鹽水區文昌、岸內、坔頭港3所偏鄉小校，以3校共盟DAWN出英語力申請今年外師協同教學計畫，今天舉辦成果發表會，設計聖誕應景的可愛雪人闖關遊戲，約150位小學生用英文對話及繪本歌唱闖關，展示偏鄉小校紮根英語教學的成果。

文昌國小校長陳立祐說，雖是偏鄉小校，推動英文教學同樣注重，3所小學為此結盟爭取外聘外師來教學。

成果會上，3校學生表演英語讀劇交流觀摩，文昌學生黃宥安說，交流觀摩可以看看別人，讓自己更進步。3校並大合唱聖誕歌曲，文昌校長陳立祐、岸內國小校長蘇淑娟、坔頭港國小校長關向君和外師Jason打扮聖誕老公公、老婆婆出場發糖果，製造驚奇。

在英文繪本歌唱闖關中，可看到不少學生勇於開口唱繪本，岸內國小一年級高嘉璐笑著說，學英語好好玩；學生經過三關的認證後，獲得聖誕驚喜包的獎勵。

關向君說，成果展展示1年來3校推動英語紮根活動的成果，讓偏鄉小孩也能夠快樂的學習英語，並達到校際交流，3所小校結盟為落實南市第二官語政策踏出勇敢的第一步。

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  • 英文繪本歌唱。（記者楊金城攝）

    英文繪本歌唱。（記者楊金城攝）

  • 3校結盟推動英語教學。（記者楊金城攝）

    3校結盟推動英語教學。（記者楊金城攝）

  • 英語闖關展示學英文成果。（記者楊金城攝）

    英語闖關展示學英文成果。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 偏鄉 偏鄉教育 扎根 英文 英文教學 英語 英語教學
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