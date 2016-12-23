公路法衝擊 Uber急辦嘉年華找民眾支持
2016-12-23 17:31
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為讓使用者支持Uber車輛分享，Uber app今在台灣使用介面上增加了「#StandByU」的選項，號召民眾參加12月26日於松山文創園區台北文創大樓前廣場舉辦的「StandByU-Uber留下來，台灣站出來」嘉年華。
Uber表示，來台三年多已經累積對台灣深厚感情，目前平台已經有超過萬名合作駕駛、全台百萬名使用者；很遺憾看到12月16日公路法修正案通過二、三讀，將針對Uber及合作駕駛提高罰款上限至2500萬元，扼殺台灣未來發展任何車輛分享服務的可能。Uber相信這決定不但衝擊全台Uber合作駕駛和使用者，也阻礙台灣擁抱車輛分享可帶來的經濟機會。
Uber說使用者可想像一下，未來少了Uber一鍵叫車的便利服務生活，上班前打開app卻看不到附近有任何車輛可供服務、晚上搭車時無法即時分享行程跟家人報平安、無法使用信用卡付款和快速下車等各種因科技帶來的便利會是怎麼樣的情況，呼籲使用者於下週一下午2點至8點，共同參加於松山文創園區台北文創大樓前廣場舉辦的「StandByU-Uber留下來，台灣站出來」嘉年華，支持Uber向前行。
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