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清大研發復健機械手 中風患者復健新選擇！

2016-12-23  17:23

〔記者洪美秀／竹市報導〕只要套上5根手指的機械手，就能幫助中風患者更有效做復健！清華大學教授張禎元研究團隊研發出一款機械復健手，在機器引導下，中風患者的手可靈活做出開合、握拳、比劃數字等動作，還可將機械手施放的力量，傳送到雲端資料庫，已進入臨床實驗，未來將可讓中風患者多一項復健選擇。

清大教授張禎元說，中風患者常無法靈活控制手指，造成許多生活功能喪失，需靠復健才能讓失去的神經功能重新連結。但傳統復健需要醫療人員親自診療、評估，尤其患者每次需要抓握的肌肉張力僅由治療師判斷，無法獲得可靠的數據來源，研發團隊研發的機械手可結合雲端資料庫，進行客製化的復健。

長庚大學醫師裴育晟說，最近天氣轉涼，是腦中風發病高峰期，但讓中風病患困擾的，就是肢力障礙，中風病患近8成有上肢癱瘓問題，機械手可依指示，精準重複各種病患需要的復健動作，就像是一雙治療的手，不僅復健力道恰到好處，復健時也不一定要有人在旁，可節省醫療人力問題。

清大這項復健機械手的研究，獲科技部工程司身心障礙輔助科技技術專案計畫支持，耗費近3年時間，與多名教授和醫院醫師共同合作，除突破醫學的限制，成功在機器人輔具中加入可偵測肌肉張力的系統，還可監控手指關節運動與鬆緊程度。

參與復健機械手研究的清大動機系博士生卜書偉說，這個系統可精準紀錄復健每隻手指的所用到的張力，例如中風患者使用時，會依據患者復健的時間、手部開合的張力來分析數據，還可將復健的成果與數據上傳到雲端資料庫，醫生就可透過資料判斷患者復健復原的情形，這些是傳統復健無法做到的。

清大已取得專利專屬授權，將會在竹北生醫園區成立機器人醫材公司，投入開發主動式復健機械手，幫助中風患者或高齡人口延續維持基本生活功能。

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  • 清華大學教授研發的復健機械手，可做握拳，開合等動作，幫助中風患者做復健，已申請專利並進行臨床實驗，可望成為中風患者復健新選擇。（照片由清大提供）

    清華大學教授研發的復健機械手，可做握拳，開合等動作，幫助中風患者做復健，已申請專利並進行臨床實驗，可望成為中風患者復健新選擇。（照片由清大提供）

  • 清華大學教授研發的復健機械手，可做握拳，開合等動作，幫助中風患者做復健，已申請專利並進行臨床實驗，可望成為中風患者復健新選擇。（照片由清大提供）

    清華大學教授研發的復健機械手，可做握拳，開合等動作，幫助中風患者做復健，已申請專利並進行臨床實驗，可望成為中風患者復健新選擇。（照片由清大提供）

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