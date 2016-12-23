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12月颱不稀奇！颱風最少的是這個月...

2016-12-23  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕第26號颱風「納坦」昨在菲律賓東方海面形成，雖不會直撲台灣，但外圍水氣可能帶來降雨。部分民眾對冬天仍有颱風感到訝異，氣象專家賈新興解釋，過去58年來，平均每個12月有1.2個颱風生成，其實並不算稀奇，真正罕見的是2月生成的颱風，平均只有0.1個。

中央氣象局長期預報課前課長、天氣風險管理公司總監賈新興今（23）日在臉書表示，有人好奇「12月還有颱風生成，反常嗎？」，事實上，1959至2016年的58年間，共有69個12月颱風，平均每個12月有1.2個颱風生成。至於一年中颱風生成最少的月份是2月，過去共有11個颱風生成，平均0.1個颱風；最多颱風的月份則是8月，共317個颱風，平均5.6個。

輕度颱風納坦目前在台灣東南方約1760公里左右，預測將持續朝西北西往菲律賓移動，而後移入南海。氣象局表示，納坦颱風目前對台灣暫無影響；氣象專家吳聖宇則分析，下週颱風進入南海後，外圍水氣將向北輸送，預計為全台各地帶來降雨機會。

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  • 第26號颱風「納坦」昨在菲律賓東方海面形成，雖不會直撲台灣，但外圍水氣可能帶來降雨。（圖擷取自氣象局網站）

    第26號颱風「納坦」昨在菲律賓東方海面形成，雖不會直撲台灣，但外圍水氣可能帶來降雨。（圖擷取自氣象局網站）

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