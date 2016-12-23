血癌史近40年 溫文雅10年捐款逾千萬

2016-12-23 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹版陳樹菊！才小二就被診斷出罹患血癌的溫文雅，醫生宣告頂多活到35歲，但今年45歲的她，即使拖著病軀，10年來捐款助人，已累積捐款超過1000萬元，今天她又捐42萬元給人安基金會，做為寒士尾牙宴經費，期許老弱殘平安溫飽過節。

小二罹患血癌，經常半路暈倒，卻仍堅持行善服務的溫文雅說，她的生命是上天給的，因身處逆境過，只要有能力，就想幫助更多人，過去家裏因生意失敗，負債兩千多萬元，唸完五專後，她一個人打4份工，每個月只有700元生活費，又因身體不好，曾走過艱苦的日子。

後來從事半導體檢測工作，事業稍有起色後，她便大筆捐款給弱勢團體，不管是華山或人安基金會，只要能力許可，每年都會捐款，10年來累積捐款超過1000萬元，今年得知人安基金會籌辦寒士尾牙經費僅募不到一半，便捐出42萬元，希望寒士、單親媽媽及獨居長輩能暖暖過節。

身上總是穿100、200元的陳舊衣服，溫文雅卻捨得過節時買昂貴的禦寒外套、衣服或粽子、月餅，送給街友及獨居長輩，她覺得自己能活到45歲，生命是多得的，即使仍在負債，但施比受更有福，因為看見他人的需要，讓她樂於行善捐款，也因此被社福團體封為「新竹版陳樹菊」。

以泰雅族媽媽明吉維娜名義成立中華明吉維娜人文關懷協會，溫文雅說，從小傳承媽媽生前熱心助人精神，只要她還有一口氣，就會持續行善捐款，幫助弱勢團體。

人安基金會表示，這42萬元寒士尾牙宴捐款，就像106年第一道社福曙光般溫暖，期許明年1月22日120桌寒士尾牙宴能順利舉行，愛心捐款可洽：03-527-8767、林俊智站長。