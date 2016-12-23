巧手爸又來了 這次鋼鐵人裝還會發光！

會發光的迷你鋼鐵人來了！屏東巧手爸辜鑫緯為兒子量身打造鋼鐵裝。（記者邱芷柔攝）

2016-12-23 17:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕耶誕前夕，不少學校、幼兒園紛紛舉辦歡慶派對，家長配合學校無不絞盡腦汁，讓自己的孩子成為全場矚目焦點，屏東巧手老爸辜鑫緯，去年為兒子的造型耶誕派對打造「大黃蜂」勁裝，今年辜鑫緯再展身手，依兒子身型量身定做「鋼鐵人」裝，穿上鋼鐵裝的兒子辜昱愷，不僅可以活動自如，眼睛、胸口、手掌還會發光，就像真的鋼鐵人從電影裡面走出來一樣，讓其他家長們不禁讚歎表示「我不要跟你們同一班！」

屏東市建國國小附設幼兒園，每年都舉辦造型耶誕派對，去年辜鑫緯利用西卡紙、厚紙板及泡棉製作精巧的電影角色「大黃蜂」，今年他利用不同厚度的泡棉進行剪裁，還從二手家電中得到靈感，將二手電視機偏光板安裝在鋼鐵人頭盔上，讓鋼鐵頭盔的眼睛部分能透光，穿戴頭盔後還不會影響視線。

身為職業軍人的辜鑫緯，透過上網搜集資料，利用下班與休假時間發揮巧手功力，讓兒子再度成為全場焦點。

辜鑫緯說，鋼鐵人裝要做得像，能「發光」是重點，他利用露營燈裝設在鋼鐵裝中，並透過電視反光板讓眼睛也能發光，整體造型是以4種厚薄度不同的泡棉剪裁而成，為了呈現鋼鐵般的色澤，必須先上兩層白膠後再進行噴漆。

辜鑫緯也表示，其實打造電影角色的裝扮，不是要跟別人比拼誰比較厲害，在手工打造的過程，量尺寸、剪裁、上漆都能增進親子關係，原本看似很難完成的裝扮，也能一步一步透過巧思完成，這是他最想傳達給孩子們知道的事。